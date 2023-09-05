Влада Куби розкрила мережу з торгівлі людьми: РФ вербувала кубинців для участі у війні проти України

Міністерство внутрішніх справ Куби виявило і працює над нейтралізацією мережі торгівлі людьми, що діє з Росії, з метою включення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі до складу збройних сил, для їх участі у війні проти України.



Про це заявило МЗС Куби. У відомстві зазначають, що такі спроби були нейтралізовані, а проти причетних до цієї діяльності порушено кримінальні справи.



«Вороги Куби поширюють спотворену інформацію, спрямовану на те, щоб заплямувати імідж країни та подати її співучасником цих дій. Куба не бере участі у війні в Україні», — написало дипломатичне представництво у повідомленні на своєму сайті.



МЗС Куби додало, що також рішуче діятиме проти тих, хто на території країни бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою вербування.

Нагадаємо, у Киргизстані затримали найманця ПВК «Вагнера», який воював проти України.