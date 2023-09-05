Власти Кубы раскрыли сеть по торговле людьми: РФ вербовала кубинцев для участия в войне против Украине

Министерство внутренних дел Кубы выявило и работает над нейтрализацией сети торговли людьми, действующей из России, с целью включения проживающих там кубинских граждан и даже некоторых проживающих на Кубе в состав вооруженных сил, для их участия в войне против Украины.



Об этом заявил МИД Кубы. В ведомстве отмечают, что попытки такого рода были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела.



«Враги Кубы распространяют искаженную информацию, направленную на то, чтобы запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий. Куба не участвует в войне на Украине», — написало дипломатическое представительство в сообщении на своем сайте.



МИД Кубы добавил, что также будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки.

Напомним, в Кыргызстане задержали наемника ЧВК «Вагнера», который воевал против Украины.