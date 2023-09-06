Суд передав АРМА металопродукцію компанії російського мільярдера на 3 мільйони

Суд задовольнив клопотання ДБР та прокуратури, згідно з яким виготовлена російською компанією «Кіберсталь» металопродукція вартістю майже три млн гривень конфіскована та передана до управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про конфіскацію повідомило Державне бюро розслідувань.



Металопродукція була на складах української митниці ще до початку повномасштабного вторгнення до РФ. Замовником стало одне з українських підприємств. А виробник – підприємство російського мільярдера Андрія Комарова.



Рішенням РНБО України від 19 жовтня 2022 року до нього застосовано санкції строком на 10 років, у тому числі обмеження торгових операцій.



У травні 2023 р. українські підприємці, використовуючи численні фірми-прокладки, спробували розмитнити російський товар.

Нагадаємо, що міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду щодо застосування санкції про стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски.