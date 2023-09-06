Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленная российской компанией «Киберсталь» металлопродукция стоимостью почти три млн гривен конфискована и передана в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Про конфискацию сообщило Государственное бюро расследований.



Металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения в РФ. Заказчиком стало одно из украинских предприятий. А производитель – предприятие российского миллиардера Андрея Комарова.



Решением СНБО Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.



В мае 2023 г. украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар.

Напомним, что министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.