Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона

06 сентября 2023, 16:57

Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленная российской компанией «Киберсталь» металлопродукция стоимостью почти три млн гривен конфискована и передана в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Про конфискацию сообщило Государственное бюро расследований.

Металлопродукция находилась на складах украинской таможни еще до начала полномасштабного вторжения в РФ. Заказчиком стало одно из украинских предприятий. А производитель – предприятие российского миллиардера Андрея Комарова.

Решением СНБО Украины от 19 октября 2022 к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций.

В мае 2023 г. украинские предприниматели, используя многочисленные фирмы-прокладки, попытались растаможить российский товар.

Напомним, что министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Арма
Прочее
Конфискация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
11:44
Донецкая область: войска РФ обстреляли Угледар, Новоукраинку и Шевченко
11:01
На захваченной ВС РФ части Луганской области жители «голосуют» под дулом автоматов — ОВА
09:26
Возле Мариуполя оккупанты продолжают строить и обустраивать укрепления — советник мэра
09:19
В оккупированной Луганской области работники банков передают информацию о клиентах военкоматам — ОВА
08:22
Войска РФ из «Градов» и авиации атаковали Херсонскую область: есть жертвы
08:00
В оккупированной Макеевке «Рогатый» террикон был украшен украинской символикой
00:35
Донецк, Луганск и не только: Главные события 5 сентября
22:35
В оккупированном Донецке во время обстрелов погибли три человека
20:14
«ДНР»: В Донецке за день от обстрелов ранены 7 человек
16:46
«ДНР»: В Донецке из-за обстрела погибла женщина, ранены два человека
16:15
Данилов назвал главную цель местных «выборов» на оккупированных территориях
16:10
Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха
15:13
Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа
15:12
Сотрудника автодора, который работает в захваченном Сватово приговорили к четырем годам тюрьмы
14:15
В Мариуполе зафиксировали движение российских танков Т-80 в сторону Бердянска — Андрющенко
14:12
В «ЛНР» заявили, что задержали подозреваемую в покушении на финансиста главы группировки
все новости
17:28
В России участники войны с Украиной будут преподавать в школах
16:57
Суд передал АРМА металлопродукцию компании российского миллиардера на 3 миллиона
16:24
«ДНР»: При обстреле Волновахи пострадали шесть человек
16:20
Удар по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло
16:20
На захваченной ВС РФ части Юга Украины россияне проверяют телефоны студентов — ЦНС
16:02
Блинкен заявил в Киеве, что США видят хороший прогресс контрнаступления ВСУ
15:59
В результате обстрела рынка в Константиновке погибли 16 человек, среди них — ребенок
15:52
Топ-менеджеры «Приватбанка» обвиняются в растрате более 8 миллиардов гривен
15:37
В Краматорске жителям выплатят почти 17 млн гривен компенсации за поврежденное жилье — городской совет
15:33
Сырский показал работу артиллерии ВСУ в районе Бахмута
15:31
В Румынии подтвердили, что обломки российского дрона упали на территории страны
14:49
Сегодня ночью остановилось сердце известного украинского ученого Игоря Козловского
14:44
В районе захваченного ВС РФ Харцызска масштабный пожар
14:38
ГУР о передаче Венгрии украинских военнопленных: пока о реализации не известно
14:34
Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
14:02
Павел Кириленко возглавил Антимонопольный комитет Украины
13:40
«ДНР»: В результате обстрела ранены две женщины в Донецке
13:37
Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины
13:34
Россия завезла в Луганскую область более 750 тысяч пропагандистских книг — ЦНС
13:33
В ВСУ показали, как артиллеристы бьют по живой силе ВС РФ на Бахмутском направлении
все новости
ВИДЕО
ВС РФ ударили по рынку в Константиновка Донецкой области. Фото: Типичная Константиновка Российские войска обстреляли рынок в центре Константиновки, есть погибшие и раненые
06 сентября, 14:34
Владимир Зеленский в Донецкой области. Фото: пресс-служба президента Украины Зеленский посетил восемь бригад, воюющих в Донецкой области
04 сентября, 22:10
В соцсетях показали последствия обстрела Донецка, горит автомобиль, поврежден дом. Фото: «Типичный Донецк» В центре захваченного ВС РФ Донецка обстрелян многоэтажный дом и автомобиль
04 сентября, 14:44
Эвакуация раненых воинов с передовой. Фото: «Новости Донбасса» В ВСУ показали, как проходит эвакуация раненых под Бахмутом
04 сентября, 13:35
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама