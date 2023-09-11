У Білорусі створюють ПВК на базі «вагнерівців»

Усім «вагнерівцям» у Білорусі, які не захотіли підписувати контракт із Міноборони РФ та їхати на війну в Україну, запропонували перейти до складу ПВК «ГардСервіс». Про створення нової приватної армії повідомили у Центрі національного спротиву.



Нова компанія постійно тренується у Мариній Гірці Мінської області на базі колишнього центру спеціальної підготовки «Динамо». Основне завдання – залучення їх до протидії опозиції у разі несприятливого політичного сценарію для Олександра Лукашенка.



«ГардСервіс» був створений спеціальним указом Лукашенко у 2019 році та постійно співпрацює з терористами з ПВК «Вагнер».



За оцінкою білоруської моніторингової місії «Беларускі Гаюн», на середину серпня в сусідній країні перебувало 4000-4500 найманців ПВК «Вагнер».

Нагадаємо, у чаті для родичів найманців приватної військової компанії «Вагнера», 7 вересня, з'явилося повідомлення про те, що структура припиняє вербування.