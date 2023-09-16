Внаслідок обстрілу в Донецьку загинув чоловік

Попередньо обстріл стався на вулиці Фета, 21/2 у Кіровському районі Донецька. Про це повідомляють у телеграм-каналах окупованого міста.



За даними так званого «СЦКК ДНР», загинув чоловік 1955 р.н. і було поранено жінку 1972 р.н.

Загиблий на вулиці Фета, 21/2 у Кіровському районі Донецька. Фото: telegram



Загибель чоловіка підтвердив і «голова» окупованої адміністрації Донецька Олексій Кулемзін. Він також додав, що жінку, яка отримала поранення, доставлено до лікувального закладу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Красногорівки Донецької області постраждав один місцевий мешканець.





