Війська РФ обстріляли Донецьку область: п`ять цивільних травмовано

Росіяни обстріляли населені пункти на Донеччині. Фото: Донецька прокуратура

Російська армія, сьогодні, 21 вересня, вкотре атакувала Донецьку область. Внаслідок обстрілу п'ятеро цивільних отримали поранення. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.



За даними слідства, 21 вересня 2023 року росіяни атакували Петропавлівку Волноваського району, ймовірно, із застосуванням ракетного озброєння. Внаслідок вибухів отримали множинні осколкові поранення 36-річна місцева мешканка та чоловік 56 років.

Також окупанти обстріляли місто Торецьк із використанням артилерії. Від розривів снарядів зазнав травми голови 52-річний чоловік. Він був на території будинку.

Крім того, під атаку потрапило село Молоденьке Покровського району. Постраждала літня подружня пара: чоловік 79 років та його 81-річна дружина.

Нагадаємо, російські війська минулої доби, 20 вересня, вбили п'ять цивільних у Донецькій області.