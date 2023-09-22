Ексмер російського міста потрапив у полон ЗСУ під Кліщіївкою

Російський полонений Олексій Третьяков. Фото: «Новини Донбасу»

Російський військовослужбовець Олексій Третьяков родом із міста Чайковський Пермського краю потрапив у полон Збройних сил України під Кліщіївкою, пробувши на фронті лише тиждень. Про те, як колишній мер піддався пропаганді та вирішив піти на війну, він розповів журналістам «Новин Донбасу».



«Я пішов добровольцем, тому що наш президент він начебто позначив, що в Україні процвітає нацизм і війська НАТО стоять на кордоні з Росією», — розповідає Олексій Третьяков.



Раніше він працював у поліції, займався приватною юридичною практикою. Полонений навіть обирався депутатом міської думи Чайковського і п'ять років був мером цього міста — з 2014-го до 2019-го.







7 вересня він уклав контракт із Міноборони РФ та вирішив воювати на території України. Тиждень Третьяков провів на закритому полігоні, де проходив стрілецьку підготовку. Він наголошує, жодним іншим військовим навичкам його не навчали. Потім новоспеченому контрактнику видали камуфляж, бронежилет та автомат.



Він став військовим 78 полку 42 мотострілецької дивізії. Його товаришами по службі були представники, в основному центральних регіонів РФ, а також Якутії та Сахаліну. 17 вересня підрозділ Третьякова висунувся до Кліщіївки з метою захоплення позицій ЗСУ.



І саме цього дня українська сторона офіційно заявила про звільнення Кліщіївки, а Олексій Третьяков спочатку потрапив під обстріл, а потім у полон.



«Було багато поранених, загиблих. Дійшовши до безпосередньо межі населеного пункту, це було затемно, почалася безладна стрілянина, внаслідок якої я отримав вогнепальне поранення в живіт і осколкове поранення в поперек. Тільки прибув до України. Це було перше завдання таке і внаслідок чого я дістав поранення», — пояснює Третьяков.



У Росії в нього залишилася дружина та троє дітей. Сім'я знає, куди він пішов, але навряд чи до них донесли, що сталося з ним. Військовий наголошує, у так званій «СВО» вирішив брати участь усвідомлено, заради майбутнього своїх дітей. У всьому Третьяков звинувачує насамперед пропаганду.



«У Росії багато кажуть, що в Україні процвітає нацизм, націоналізм, ущемляються права російськомовного населення. Обмежується російська мова взагалі в цілому. І, у зв'язку з цим, для захисту мешканців Донбасу було оголошено військову операцію», — зазначає ексмер Чайковського.



Росіянин каже, що за ті 10 днів, які пробув в Україні, він не побачив жодного нациста та жодного військовослужбовця НАТО. За словами полоненого, багато його товаришів по службі були вражені тим, на що перетворилися мирні українські міста.



На запитання, чи Третьяков розуміє, що це зробила саме путінська армія, він відповідає ствердно. Але водночас вважає, що голос звичайних росіян нічого не означає і вони не можуть виступати проти війни.



«Війна — найрадикальніший і найнеправильніший метод розв'язання питання. Я не можу вказувати міністру та президенту, що робити. Хоч як крути, кожен на своєму місці», — упевнений він.



Після того, як Олексій Третьяков потрапив у полон, українська сторона надала йому необхідну допомогу. Він сподівається, що у перспективі буде обміняний і повернеться додому.



«Ставлення більш ніж гідне. Гуманне. Причому це стосується практично всіх співробітників», — додає полонений.



Російський військовий наголошує, що після того, як він побував в Україні, ставлення до війни змінив і готовий доносити правду до своїх рідних, друзів та знайомих.



Щоправда, судячи з його висловлювань, він все одно перебуває у певній ілюзорній реальності, що в майбутньому відносини Росії та України налагодяться. І повторює тезу про «братський народ» — один з основних наративів кремлівської пропаганди.



«Того нацизму, націоналізму, про який говорять, я не бачив ні свастики ніякої німецької, ніякої ходи. Народ російською мовою спокійно говорить. Кардинальна відмінність від того, що показують на телебаченні і як є насправді. Я вже глянув, що тут відбувається. Зараз я бачу, що це велике горе українського народу та велика трагедія двох народів, насамперед», — резюмує окупант.