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Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой

22 сентября 2023, 10:54

Экс-мэр российского города попал в плен ВСУ под Клещиевкой

Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса» Российский пленный Алексей Третьяков. Фото: «Новости Донбасса»

Российский военнослужащий Алексей Третьяков родом из города Чайковский Пермского края попал в плен Вооруженных сил Украины под Клещиевкой, пробыв на фронте всего неделю. О том, как бывший мэр поддался пропаганде и решил пойти на войну он рассказал журналистам «Новостей Донбасса».

«Я пошел добровольцем, потому что наш президент он как бы обозначил, что в Украине процветает нацизм и войска НАТО стоят на границе с Россией», — рассказывает Алексей Третьяков.

Ранее он работал в полиции, занимался частной юридической практикой. Пленный даже избирался депутатом городской думы Чайковского и пять лет был мэром этого города — с 2014-го по 2019-й.



7 сентября он заключил контракт с Минобороны РФ и решил воевать на территории Украины. Неделю Третьяков провел на закрытом полигоне, где проходил стрелковую подготовку. Он подчеркивает, никаким другим военным навыкам его не обучали. Потом новоиспеченному контрактнику выдали камуфляж, бронежилет и автомат.

Он стал военным 78 полка 42 мотострелковой дивизии. Его сослуживцами были представители, в основном центральных регионов РФ, а также Якутии и Сахалина. 17 сентября подразделение Третьякова выдвинулось в Клещиевку с целью захвата ряда позиций ВСУ.

И именно в этот день украинская сторона официально заявила об освобождении Клещиевки, а Алексей Третьяков сначала попал под обстрел, а потом в плен.

«Было много раненых, погибших. Дойдя до непосредственно границы населенного пункта, это было затемно, началась беспорядочная стрельба, в результате которой я получил огнестрельное ранение в живот и осколочное ранение в поясницу. Только прибыл в расположение в Украину. Это было первое задание такое и в результате чего я получил ранение», — объясняет Третьяков.

В России у него осталась жена и трое детей. Семья знает, куда он пошел, но вряд ли до них донесли, что случилось с ним потом. Военный подчеркивает, в так называемой «СВО» решил участвовать осознанно, ради будущего своих детей. Во всем Третьяков винит в первую очередь пропаганду.

«В России много говорят, что в Украине процветает нацизм, национализм, ущемляются права русскоговорящего населения. Ущемляется русский язык вообще в целом. И, в связи с этим, для защиты жителей Донбасса была объявлена военная операция», — отмечает экс-мэр Чайковского.

Россиянин говорит, что за те 10 дней, которые пробыл в Украине, он не увидел ни одного нациста и ни одного военнослужащего НАТО. По словам пленного, многие его сослуживцы были потрясены тем, во что превратились мирные украинские города.

На вопрос, понимает ли Третьяков, что это сделала именно путинская армия, он отвечает утвердительно. Но в то же время считает, что голос обычных россиян ничего не значит и они не могут выступать против войны. 

«Война — самый радикальный и неправильный метод решения вопроса. Я не могу указывать министру и президенту, что делать. Как ни крути, каждый на своем месте», — уверен он.

После того как Алексей Третьяков попал в плен, украинская сторона оказала ему необходимую помощь. Он надеется, что в перспективе будет обменян и вернется домой.

«Отношение более, чем достойное. Гуманное. Причем, это касается практически всех сотрудников», — добавляет пленный.

Российский военный подчеркивает, что после того, как он побывал в Украине, отношение к войне изменил и готов доносить правду до своих родных, друзей и знакомых.

Правда, судя по его высказываниям, он все равно пребывает в некоторой иллюзорной уверенности, что в будущем отношения России и Украины наладятся. И повторяет тезис о «братском народе» — один из основных нарративов кремлевской пропаганды.

«Того нацизма, национализма, про который говорят, я не видел ни свастики никакой немецкой, ни шествий никаких. Народ на русской языке спокойно говорит. Кардинальное отличие от того, что показывают по телевидению и как есть на самом деле. Я уже посмотрел, что здесь происходит. Сейчас я вижу, что это большое горе украинского народа и великая трагедия двух народов, прежде всего», — резюмирует оккупант.

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