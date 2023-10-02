Ударні дрони атакували російський авіазавод

За даними військової розвідки, 1 жовтня 2023 року, внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес виробництва ракет Х-59 різних модифікацій. Про це повідомили у ГУР.



Згідно з підтвердженою інформацією, три з чотирьох дронів потрапили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.



Попадання зафіксували й російські телеграм-канали, зазначивши, що два БПЛА UJ-22 Airborne — впали та здетонували на території цеху №55, ще один — біля цеху №63.



Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні. Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.



Нагадаємо, Головне управління розвідки міністерства оборони України провело спецоперацію «Бариня», внаслідок якої вдалося завербувати російського кадрового військового Данила Алфьорова.