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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 жовтня

30 жовтня 2023, 01:00

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 29 жовтня

Бойові дії

 Афіпський нафтопереробний завод, який забезпечував паливом війська РФ, атакували два безпілотники СБУ вночі. Внаслідок спецоперації вражено кілька нових установок заводу, на яких перероблялося авіаційне паливо.

У захопленій Волновасі Донецької області було вбито дев'ятьох людей, серед них — двох дітей. Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець, окупанти позбавили життя цілої родини Капканець, які святкували день народження та відмовилися віддавати власне житло чеченським окупантам.

Слідчий комітет Росії напередодні повідомив про порушення кримінальної справи за статтею про вбивство двох та більше осіб. У повідомленні йшлося про те, що тіла вбитих були виявлені в приватному будинку, який належав загиблій сім'ї, з вогнепальними пораненнями.

Дрони атакували територію тимчасово окупованого Криму в ніч проти 29 жовтня. У міноборони РФ стверджують, що ППО знищила 36 українських безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим.

Українські військовополонені вступають у так зване добровольче формування та нібито готові воювати на боці Росії, стверджують кремлівські медіа. Про те, що угруповання «ДНР» створило батальйон імені Богдана Хмельницького, до якого, як стверджується, входять українські полонені, ЗМІ РФ повідомили ще наприкінці лютого. Наразі він, за інформацією пропагандистів, готовий до присяги. Підтвердити, чи справді на єдиному опублікованому відео військові ЗСУ неможливо. Їхні обличчя практично не видно. Імена не називаються. Батальйон імені Богдана Хмельницького – це правда чи брехня? Скільки людей залучили? Детальніше на відео .

В угрупованні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області отримали поранення чотирьох людей у Горлівці та Ясинуватій, пошкоджено 13 житлових будинків у Куйбишевському районі Донецька, Микитівському районі Горлівки та Ясинуватої, а також 1 об'єкт цивільної інфраструктури.

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