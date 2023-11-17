ВМС ЗСУ назвали втрати російського флоту

Українські військово-морські сили загалом знищили 15 ворожих кораблів і ще 12 одиниць було пошкоджено.



Про це 17 листопада повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.



«Можна порахувати ті одиниці, які вже виведені з ладу: 15 знищених і 12 пошкоджених кораблів ворога. Звичайно, далеко не все це результат роботи наших дронів, але, тим не менш, і на їхньому рахунку є досить багато пошкоджень ворожих кораблів», — сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.



Він зазначив, то українські сили є фактично «драйверами нового типу морської війни».



«Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас є окрема бригада подібних дронів, які використовують як надводні, так і підводні дрони не лише для розвідки і розмінування, а й для нанесення вогневого ураження. Як бачите, роблять вони це успішно», — наголосив Плетенчук.



Нагадаємо, за даними розвідки Естонії, російські окупанти планують оточити Авдіївку Донецької області, але уникнути входу в місто.