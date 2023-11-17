ВМС ВСУ назвали потери российского флота

Украинские военно-морские силы в общей сложности уничтожили 15 вражеских кораблей и еще 12 единиц были повреждены.



Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.



«Можно сосчитать те единицы, которые уже выведены из строя: 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Конечно, далеко не все это результат работы наших дронов, но, тем не менее, и на их счету достаточно много повреждений вражеских кораблей», — сказал Плетенчук в эфире телемарафона.



Он отметил, что украинские силы являются фактически «драйверами нового типа морской войны».



«Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас есть отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны не только для разведки и разминирования, но и для нанесения огневого поражения. Как видите, они делают это успешно», — подчеркнул Плетенчук.



Напомним, по данным разведки Эстонии, российские оккупанты планируют оцепить Авдеевку Донецкой области, но избежать входа в город.