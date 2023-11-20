Глава Міноборони США прибув до Києва

Сьогодні, 20 листопада, глава Міноборони США Ллойд Остін прибув до Києва та заявив, що США продовжать підтримувати Україну у війні проти Росії. Про це після прибуття до столиці України він написав у своєму Twitter (X).



«Я щойно приїхав до Києва, щоби зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення – Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії як зараз, так і в майбутньому», — заявив глава оборонного відомства США.

Я хотів перейти в Kyiv до поїздки з Українськими учасниками.



I'm here today to deliver an important message – United States will continue to stand with Ukraine in the fight for freedom against Russia's aggression, both now and into the future. pic.twitter.com/1D96aeeACl — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) November 20, 2023



Разом з Міністром оборони США до Києва прибув очільник Європейського командування EUCOM генерал Каволі, щоб засвідчити непохитну підтримку України в її боротьбі за свободу.



Раніше глави Пентагону, Держдепу та Мінфіну США закликали Конгрес підтримати пряму бюджетну допомогу Україні в 11,8 мільярда доларів.