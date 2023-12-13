Україна отримає від Данії новий пакет допомоги на мільярд євро

Уряд Данії вирішив надати Україні новий пакет підтримки на загальну суму 1 мільярд євро. Про це сьогодні повідомив канал Sky News з посиланням на заяву прем'єр-міністра Данії Метт Фредеріксен.

Наголошується, що глава уряду Данії оголосила про черговий пакет допомоги для України сьогодні, 13 грудня, на прес-конференції в Осло.

Метт Фредеріксен сказала, що в четвер, 14 грудня, вона представить новий пакет підтримки своєму парламенту.

Відповідну заяву зроблено на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до столиці Норвегії для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Нагадаємо, що сьогодні Норвегія оголосила про новий пакет допомоги Україні в 1,8 млрд доларів.