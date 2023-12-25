На Донеччині дві шахти знеструмлено через обстріл: на поверхню виведено 5 працівників

У Донецькій області через обстріл окупантів дві шахти знеструмлено. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



«Внаслідок обстрілів знеструмлено лінію ПЛ 110 кВ у Донецькій області. У результаті без напруги дві шахти, на поверхню виведено 5 працівників», — йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили, що без світла побутові споживачі міста-супутника.



Нагадаємо, на Донеччині внаслідок негоди та обстрілів з боку російських окупантів без світла залишаються 19 населених пунктів .