Окупанти вдарили по Нью-Йорку авіабомбою КАБ-250: пошкоджено 5 житлових будинків

Окупанти атакували Нью-Йорк. Фото: поліція

Загарбники вчора, 9 січня, вдарили по Нью-Йорку Донецької області авіаційною бомбою КАБ-250. Внаслідок атаки один місцевий житель отримав поранення, є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«По Нью-Йорку Росія завдала авіаудару керованою бомбою. Поранено людину, руйнування отримали 5 будинків», — йдеться у повідомленні.





У поліції уточнили, що окупанти 11 разів ударили по житловому сектору. Під обстрілом перебували 8 населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, селища Гостре, Нью-Йорк, Щербинівка, села Бердичі, Новобахмутівка, Орлівка.





Армія РФ застосувала проти цивільних керовані авіабомби КАБ-250, РСЗВ «Град», артилерію. Пошкоджено 8 приватних будинків.





Нагадаємо, російські війська за 9 січня обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.