На Херсонщині двоє п`яних військових РФ розстріляли цивільного у його будинку

На Херсонщині двоє п'яних військових РФ розстріляли громадянського у його будинку. Фото: прокуратура

На окупованій території Херсонської області два російські окупанти в алкогольному сп'янінні розстріляли цивільного у його власному будинку. Їм повідомлено про підозру. Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної прокуратури.



«При процесуальному керівництві Херсонської обласної прокуратури ідентифіковано та повідомлено про підозру двом військовим РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням, що пов'язано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України)», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, у травні 2023 року двоє озброєних військових у стані алкогольного сп'яніння проникли на територію домоволодіння мешканця тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області.



У прокуратурі уточнили, що у дворі підозрювані жорстоко побили 64-річного чоловіка, а згодом розстріляли з автоматичної зброї.



Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Херсон 12 січня з артилерії. Двоє людей загинули.