Окупанти вдарили по пожежному підрозділу на Херсонщині: постраждали працівники

Російські окупанти атакували Станіслав Херсонської області сьогодні, 14 січня. Росіяни вдарили по пожежному підрозділу, внаслідок чого постраждали робітники. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі», — написав він.



За уточненою інформацією, поранення отримали четверо пожежників. У них діагностувалися контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.



Нагадаємо, на окупованій території Херсонської області два російські окупанти в алкогольному сп'яненні розстріляли цивільного у його власному будинку. Їм повідомлено про підозру.