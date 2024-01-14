Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти вдарили по пожежному підрозділу на Херсонщині: постраждали працівники

14 січня 2024, 13:11

Окупанти вдарили по пожежному підрозділу на Херсонщині: постраждали працівники

Російські окупанти атакували Станіслав Херсонської області сьогодні, 14 січня. Росіяни вдарили по пожежному підрозділу, внаслідок чого постраждали робітники. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Росіяни атакували дроном-камікадзе підрозділ місцевої пожежної охорони у Станіславі», — написав він.

За уточненою інформацією, поранення отримали четверо пожежників. У них діагностувалися контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Нагадаємо, на окупованій території Херсонської області два російські окупанти в алкогольному сп'яненні розстріляли цивільного у його власному будинку. Їм повідомлено про підозру.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Олександр Прокудін
Місця
Херсонська область
Події
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
09:55
Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
21:47
В окупованих містах Донецької області «скаче» напруга, зупинено кілька котелень
20:43
Окупована Макіївка під обстрілом: поранено жінку, зруйновано будинки
15:59
СБУ оголосила підозру митрополиту, який благословив «приєднання» Луганська до РФ
13:40
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона, згорів автомобіль
11:59
На околиці окупованої Горлівки внаслідок бойових дій двоє людей загинули та шість поранено
09:45
Колапс із опаленням у Маріуполі: окупанти вже не можуть приховувати реальність
08:30
За добу окупанти випустили по Херсонщині понад 300 снарядів, загинула людина
08:00
Морози можуть змінити ситуацію на фронті в Україні — ISW
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 січня
22:15
В Донецьку вирішили не облаштовувати ополонки на Водохреща
20:40
У Донецьку під час обстрілу поранено 5 людей, пошкоджено будинки, дитячий садок та школу
16:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
15:35
Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС
14:59
На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА
14:38
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
усі новини
13:11
Окупанти вдарили по пожежному підрозділу на Херсонщині: постраждали працівники
12:13
У ЗСУ відповіли, скільки окупантів перебувають у районі Авдіївки
11:52
Глава ДонОВА на конференції прямо не відповів на запитання про свою нерухомість на Донеччині
10:57
РФ вдарила ракетами по Мирнограду: є пошкодження
09:55
Частина Калінінського району окупованого Донецька залишилася без світла минулої ночі
09:27
Втрати РФ у війні проти України: понад 800 росіян та 10 танків
08:35
Окупанти за добу поранили двох цивільних у Донецькій області
23:32
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 13 січня
17:20
Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін
16:20
Росія все частіше використовує боєприпаси з хімічними речовинами
15:40
У Краснодарському краї впала російська ракета
14:25
До Німеччини не пустили двох українців із Польщі
13:40
У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках
12:25
Окупанти 21 раз обстріляли населені пункти Донецької області
11:30
Нова ракетна атака РФ по Україні: 37 ракет та 3 ударних БпЛА
10:35
Поліція Чернігова показала наслідки ракетної атаки на житлові будинки
10:06
У Дніпровському районі Києва під час пожежі виявлено два тіла у сміттєзбірнику
09:36
Після атаки РФ у Чернігівській області є руйнування
08:50
Армія РФ обстріляла Донецьку область: одного мирного жителя вбито
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня
усі новини
ВІДЕО
Глава ДонОВА на конференції прямо не відповів на запитання про свою нерухомість на Донеччині Глава ДонОВА на конференції прямо не відповів на запитання про свою нерухомість на Донеччині
14 січня, 11:52
Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Фото: кадр із відео Усі, хто хотів евакуюватися, зробили це — Філашкін
13 січня, 17:20
«Донецькоблгаз» у Покровську. Фото: кадр із відео У Покровському районі відновили газопостачання у 40 будинках
13 січня, 13:40
За вбивство мирних громадян одного з окупантів засудили на довічне. Фото: Прокуратура Київської області Окупанта з Омська заочно засудили до довічного за вбивство двох мирних громадян у Київській області
12 січня, 13:22
Дірка у стіні будинку після влучення снаряда РФ. Фото: ХОВА / Facebook Російський снаряд зруйнував будинок у Херсоні
12 січня, 12:25
Росія проти України: війна фейків ► Росія проти України: війна фейків ►
11 січня, 21:57

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама