Потужний вибух пролунав у Київському районі Донецька минулої ночі

Пожежа у Київському районі Донецька минулої ночі. Фото: соцмережі

Потужний вибух, ймовірно внаслідок обстрілу, пролунав у Київському районі окупованого Донецька в ніч проти 15 січня. Після цього почалася сильна пожежа на промисловому об'єкті. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.



Вибух пролунав приблизно о 01:30 за київським часом (2:30 за московським, яким користуються у Донецьку).



За словами людей, які писали у чатах-перекличках, відчули сильну ударну хвилю у Київському, Куйбишевському, Калінінському районах Донецька та у Червоногвардійському районі Макіївки.



«За попередньою інформацією, фіксується спалах у квадраті між 3 Східним та Точмашем. Світиться промисловий об'єкт. Район вул. Політбійців — вул. Поліграфічна частково знеструмлена», — написав місцевий телеграм-канал.



Також зазначається, що в деяких будинках вибуховою хвилею вибито скло. Зокрема, на вулиці Політбійців.

Деякі учасники одного з місцевих чатів припустили, що удару було завдано по складу БК (боєприпасів) російських військ.



Нагадаємо, за перші два тижні нового року російські загарбники скинули близько 250 авіабомб на Авдіївку. За весь 2023 місто зазнало 146 авіаударів.