Енергетики повернули світло після обстрілів 7 тисяч родин Донецької області. Фото: ДТЕК Донецькі електромережі

На Донеччині енергетики відновили електропостачання для 6 населених пунктів. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За попередню добу фахівці повністю або частково відновили електропостачання до 6 населених пунктів області — електрика повернулася до 7095 сімей», — написав він.



Наголошується, що в області щодня працюють 60 ремонтних бригад.



Нагадаємо, з 9 по 15 січня енергетики «ДТЕК» повернули світло до 46 населених пунктів, що залишилися без електропостачання через ворожі обстріли в Донецькій області. На Донеччині.