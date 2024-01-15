Энергетики вернули свет в 46 населенных пунктов Донецкой области

С 9 по 15 января энергетики «ДТЭК» вернули свет в 46 населенных пунктов, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Донецкой области. В Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Всего за прошедшую неделю специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули электричество в 46 населенных пунктов и 46879 семей», — написал он.



По словам Филашкина, энергетики прилагают невероятные усилия, чтобы поддерживать энергосистемы в надлежащем состоянии, однако ситуация в области остается сложной.



Кроме того, глава ОВА уточнил, что 15 января утром россияне снова, как и ежедневно в течение последних нескольких недель, нанесли удар по Кураховской ТЭС.



«Такие обстрелы, безусловно, усложняют условия и для жителей области, и для специалистов, которые должны ремонтировать оборудование. Сейчас у нас 77 населенных пунктов остаются без электричества — и над этой проблемой энергетики тоже работают», — отметил он.



Напомним, во временно оккупированном Донецке Калининский район частично остался без электроснабжения минувшей ночью.