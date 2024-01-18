Двом колишнім українським правоохоронцям загрожує 15 років за колабораціонізм

Колаборанти з Луганська. Фото: Луганська обласна прокуратура

За матеріалами СБУ до 15 років в'язниці загрожує колаборантам, які служать РФ у незаконних силових структурах ЛНР. Про це повідомило управління СБУ у Донецькій та Луганській областях.



Одним із фігурантів є «прокурор Міловського району ЛНР», призначений окупантами навесні 2022 року.



Розслідуванням встановлено, що це мешканець міста Сорокине, колишній співробітник органів внутрішніх справ України, ще з 2014 року підтримував дії держави-агресора.



«Він почав співпрацювати із ворогом після 2014 року. Обіймав різні посади в так зв. "генеральній прокуратурі ЛНР", який деякий час очолював окупаційну "прокуратуру" в Алчевську, був "заступником генерального прокурора ЛНР"», — йдеться у повідомленні.



Після широкомасштабного вторгнення росіяни відправили його охороняти окупаційний режим у захоплених північних районах Луганської області.



Другим колаборантом виявився колишній український міліціонер, мешканець населеного пункту Мілове, який зрадив присязі та пішов служити до «Міловського РВ МВС ЛНР».



Починаючи з березня 2022 року систематично розсилав місцевим жителям повідомлення зі свого облікового запису в соцмережах на підтримку Росії та окупаційної адміністрації.

Згідно з управлінням служби безпеки в Донецькій та Луганській областях, він не тільки виконує поліцейські функції в зоні окупації, але й з власної ініціативи надає армії РФ інформаційну підтримку.



Обом загрожує до 15 років ув'язнення та конфіскації майна. Раніше СБУ повідомила про підозру резидента агентурної мережі з Донецької області, який із 2014 року воює проти України у складі угруповання «ДНР».