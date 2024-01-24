Покровськ залишився без води

У Покровській громаді припинено централізовану подачу води. Це зв'язано з обстрілом критично важливого інфраструктурного об'єкта. Про це сьогодні вдень повідомила Покровська міська військова адміністрація.

«Через пошкодження внаслідок обстрілу критично важливого інфраструктурного об'єкта централізоване водопостачання Покровської громади припинено», — йдеться у повідомленні МВА.

Зазначається, що подача води відновиться після проведення ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що після ракетного удару по Покровському району Донецької області фахівці «Донецькоблгазу» відновили газопостачання 22 будинків у Покровську та 18 будинків у Рівному.