Вночі росіяни вдарили ракетами по Селидовому, троє поранених

Селидівська громада знову потрапила під російський обстріл. Вночі агресор ударив по місту ракетами. Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

«Приблизно о 00:12 вночі 12 лютого відбувся російський обстріл міста Селидове трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу поранено троє людей — дві дитини 2013 і 2007 років народження, і жінка 1960 року народження», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всіх постраждалих доставлено до Покровської лікарні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено 15 приватних домоволодінь. Також пошкоджено лінії електропередач.

Нагадаємо, 8 лютого внаслідок нічного обстрілу Селидівської громади російськими військами загинула жінка 1973 року народження, яка працювала сторожем у дитячому садку, 7 мешканців міста було поранено.