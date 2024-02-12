За добу під вогнем росіян опинилися населені пункти у трьох районах Донеччини

Донецька область кілька разів зазнавала обстрілів минулої доби. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти у трьох районах Донеччини опинилися під обстрілом росіян упродовж минулої доби. Про це в оперативному зведенні станом на ранок 12 лютого повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Селидовому поранено трьох людей, пошкоджено 15 приватних будинків. В Гострому Курахівській громаді пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. Новогродівка потрапила під ракетний удар — пошкоджено три будинки та адмінбудівлю. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки, обстріляно Красногорівку, Георгіївку та Костянтинівку Мар'їнської громади.

Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено газопровід, обстріляно околиці Лиманської та Костянтинівської громад.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено три приватні будинки. У Соледарській громаді під вогнем опинилися Роздолівка, Федорівка та Васюківка. У Званівській громаді обстріляно Переїзне та Верхньокам'яне. У Сіверську пошкоджено три будинки.

Раніше повідомлялося, що приблизно о 00:12 вночі 12 лютого відбувся російський обстріл міста Селидово трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу поранено троє людей — дві дитини 2013 та 2007 років народження, та жінка 1960 року народження.