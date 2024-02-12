За сутки под огнем россиян оказались населенные пункты в трех районах Донетчины

Донецкая область несколько раз подвергалась обстрелам за прошедшие сутки. Фото: Донецкая ОВА

Населенные пункты в трех районах Донетчины оказались под обстрелом россиян в течение прошедших суток. Об этом в оперативной сводке по состоянию на утро 12 февраля сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Селидово ранены три человека, повреждены 15 частных домов. В Остром Кураховской громады повреждена многоэтажка и два частных дома. Новогродовка попала под ракетный удар — повреждены три дома и админздание. Зафиксированы единичные обстрелы Авдеевки, обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Константиновка Марьинской громады.

Краматорский район. В Рай-Александровке Николаевской громады поврежден газопровод, обстреляны окрестности Лиманской и Константиновской громад.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены три частных дома. В Соледарской громаде под огнем оказались Раздолевка, Федоровка и Васюковка. В Звановской громаде обстреляны Переездное и Верхнекаменное. В Северске повреждены три дома.

Ранее сообщалось, что приблизительно в 00:12 ночью 12 февраля произошел российский обстрел города Селидово тремя ракетами С-300. В результате обстрела ранены три человека — два ребенка 2013 и 2007 годов рождения, и женщина 1960 года рождения.