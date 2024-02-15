На відновлення України потрібно майже 486 мільярдів доларів — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для відновлення України потрібно буде витратити вже майже 486 мільярдів доларів.



Такими є результати третьої оцінки збитків та потреб (RDNA3), яку Уряд провів спільно зі Світовим банком.



«За останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла, в аграрній та екологічній сферах. Сукупні ж економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів», - йдеться у повідомленні.



Раніше прем'єр розповів, що в Україні у 2023 році було збільшено випуск мінометних снарядів у 42 рази, артилерійських – у 2,5 раза.