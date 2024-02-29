ОБСЄ запускає «Московський механізм»: місія визначатиме затриманих окупантами цивільних на ТОТ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter), що переважна більшість держав ОБСЄ вдасться до «Московського механізму» для розв'язання проблеми затримання Росією українських цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).



«Під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі українських мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Вони є найбільш вразливою та ігнорованою на міжнародному рівні групою. Я очікую, що звернення до "Московського механізму" ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти», - зазначив очільник МЗС.

I приєднати довіру до Москвого mechanismu по боротьбі з ОСЦП державами на адресу Росії в arbitrary detention of ukrainian civilians.



In the course of this war, Russia has taken thousands of Ukrainian civilians hostage in the temporarily occupied… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 29, 2024



За словами Кулеби, це буде перший існуючий міжнародний механізм, який буде залучений з цього питання.



«Раніше я закликав ОБСЄ, ООН та інші міжнародні організації використовувати всі інструменти та за необхідності створювати нові для розв'язання проблеми українських цивільних заручників та сприяння їх звільненню», — додав він.



Також український дипломат заявив, що продовжить закликати усі міжнародні та неурядові організації та ЗМІ для більшого висвітлення проблеми українських цивільних заручників.



Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів надати додаткові системи ППО, ракети та дрони, щоб РФ не залишалася безкарною за обстріл мирного населення.