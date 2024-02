ОБСЄ запускає «Московський механізм»: місія визначатиме затриманих окупантами цивільних на ТОТ

Глава МЗС України Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter), що переважна більшість держав ОБСЄ вдасться до «Московського механізму» для розв'язання проблеми затримання Росією українських цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).



«Під час цієї війни Росія взяла в заручники тисячі українських мирних жителів на тимчасово окупованих територіях. Вони є найбільш вразливою та ігнорованою на міжнародному рівні групою. Я очікую, що звернення до "Московського механізму" ОБСЄ допоможе нам визначити справжні масштаби цього злочину та встановити факти», - зазначив очільник МЗС.

