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Україну не запросять до НАТО влітку цього року — NYT

05 квітня 2024, 11:16

Україну не запросять до НАТО влітку цього року — NYT

Україна не отримає запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу у липні поточного року. Фото: ArmyInform Україна не отримає запрошення вступити до Північноатлантичного альянсу у липні поточного року. Фото: ArmyInform

Лідери країн НАТО не запропонують Україні вступити до альянсу на саміті у липні, незважаючи на загрозу поразки. Про це повідомляє видання The New York Times.

У публікації йдеться про те, що представники блоку сходяться на думці щодо того, що Україну не запросять стати членом альянсу на заходах, присвячених 75-річчю НАТО.

Автори статті пояснили, що лідери альянсу не мають бажання приймати в блок нову країну, яка за договором про колективну безпеку втягне їх усіх у найбільший сухопутний конфлікт у Європі з 1945 року.

Співрозмовники видання повідомили, що проти прийому України до альянсу, як і раніше, виступають США та Німеччина. Вони вважають за необхідне виконання певних умов Києвом перед початком переговорів про вступ. При цьому перспективу поразки України у конфлікті з Росією у статті називають «дедалі реальнішою».

Колишній американський посол у НАТО Іво Даалдер нагадав, що останні два місяці були важкими для ЗСУ. Він зазначив, що найближчим часом ситуація навряд чи зміниться.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів протягом п'яти років для України в рамках пакету, підписаного лідерами країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні.

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