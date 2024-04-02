Третя штурмова бригада за місяць знищила понад тисячу російських окупантів під Авдіївкою

Під Авдіївкою Донецької області точаться запеклі бої. Третя окрема штурмова бригада за березень знищила 1033 російских окупантів, ще 1796 — поранені. Про це повідомили у пресслужбі відомства.



«Упродовж березня бійці Третьої штурмової безперервно нищили, палили техніку та стирали сили росіян об міцну оборону наших підрозділів», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військовослужбовці ліквідували величезну кількість військової техніки росіян, зокрема, танки, бойові машини піхоти (БМП) та важке озброєння. Також знищили кілька сотень FPV-дронів та новітні БПЛА.



Раніше ми писали, що на ранок вівторка, 2 квітня, українські військовослужбовці знищили 780 російських окупантів, а також величезну кількість військової техніки. З початку повномасштабної війни втрати РФ становлять 443 660 осіб.