Дві українки загинули внаслідок зіткнення поїздів у Чехії — МЗС

Дві громадянки України загинули внаслідок лобового зіткнення поїздів у Чехії. Фото: iDNES

У залізничній аварії у Чехії загинули дві громадянки України. Про це повідомило МЗС України у четвер, 6 червня.

«За попередньою інформацією, загинули четверо людей. Серед них двоє громадян України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи отримали незначні поранення, їм надали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубице та Градець Кралово», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представник консульства України у місті Брно знаходиться на місці події та на постійному зв'язку з рятувальними та правоохоронними відомствами.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Донецькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої двоє людей загинули. Трагедія сталася у Покровському районі.