Під Києвом продовжують гасити масштабну пожежу на підприємстві після обстрілу з боку РФ

У Київській області продовжують гасити пожежу, яка спалахнула після нічного обстрілу з боку РФ. Як повідомлялося, вогонь охопив промислове підприємство на Київщині внаслідок падіння уламків збитої ракети.

Пожежа — масштабна, її гасять кілька сотень людей.



«На місці працюють 226 осіб особового складу, 91 одиниця техніки та чотири пожежні потяги», — повідомила прес-служба Державної служби надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що вночі 7 червня українські сили ППО збили усі крилаті ракети та майже півсотні «Шахедів».