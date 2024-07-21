«Постійні обстріли»: Чаус розповів, скільки людей залишаються у Часовому Яру

З міста Часів Яр продовжується евакуація цивільного населення, проте станом на 21 липня в населеному пункті залишаються 538 людей. Попри обстріли росіян, в місто завозиться гуманітарна допомога. Про це повідомив начальник Часовоярської МВА Сергій Чаус.



За його словами, ситуація стабільно важка.



«Постійні обстріли. Використовує ворог фактично все, що є у нього арсеналі. Дуже складно працювати в цьому напрямку», — наголосив він.



Чаус розповів, що в місті є свердловина, тому вода в місті є. Щодо гуманітарної допомоги, то мешканці громади з початку повномасштабної війни були забезпечені всім необхідним. Навіть зараз в місто завозять продукти.



«Ми навіть зараз намагається завозити. Є певні шляхи. Вибачте, не буду розповідати як час це робиться. По крапочці ми намагаємось завозити гуманітарну допомогу навіть зараз», — заявив начальник МВА.



Багато містян не наважуються на виїзд, проте, коли відбуваються «прильоти» поруч або в їх будинки, то просять про допомогу.



«Основна маса, 80%, — це люди похилого віку, і коли доводиш необхідність евакуюватись і кажеш, що це про життя, якого ви можете бути позбавлені. Більшість з них каже: «Я прожив свій вік, я у себе вдома, це мій будинок, це моя земля, я не хочу кидати цього». І навіть під страхом смерті люди не хочуть їхати. Але одночасно, коли прилітає поруч, або в будинок, тоді люди починають казати: ми готові їхати, допоможіть нам», — резюмував він.



Раніше ми писали, що 4 квітня російські війська почали наступ на Часів Яр — українську «фортецю» на захід від руїн Бахмута, 3 липня аналітики DeepState повідомили про повне захоплення росіянами мікрорайону «Канал» у Часовому Яру.



Як зазначається, на початку червня у місті перебувало 630 осіб.