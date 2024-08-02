В окупованому Криму вночі пролунали вибухи

У містах окупованого Криму вночі лунали вибухи

У тимчасово окупованому росіянами Криму пролунала серія вибухів. Гучно було у Севастополі та Балаклаві, Саках, Євпаторії та Сімферополі. Про це у п'ятницю, 2 серпня, повідомили телеграм-канал «Кримський вітер» та окупаційний «глава» Севастополя Михайло Развожаєв.

Зазначається, що звуки вибухів на захопленому військами РФ українському півострові пролунали близько пів на другу ночі.

«У Саках та Євпаторії гучно, чутно і в Сімферополі», — йдеться в публікації «Кримського вітру» в Telegram.

Пізніше канал повідомив, що «є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ Росії у Кілен-бухті»,

Тим часом представник окупаційної «адміністрації» Севастополя Развожаєв заявив, що в районі міста працює ППО.

Крім того, він заявив про загрозу балістики. А пізніше написав у своєму телеграм-каналі, що нібито було збито кілька повітряних цілей.

«За інформацією від Рятувальної служби Севастополя, наразі зафіксовано повідомлення про те, що в районі вулиці Хрустальова на пішохідному переході впала частина збитої ракети. Також уламки впали в районі вулиці Острякова, за попередньою інформацією, горять частини збитого БпЛА», — написав Развожаєв.

Нагадаємо, 30 липня окупована Керч та передмістя були знеструмлені після серії пожеж одразу на чотирьох підстанціях.