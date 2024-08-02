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Росіяни обстріляли Новогродівку з РСЗВ «Ураган»: є пошкодження

02 серпня 2024, 11:59

Росіяни обстріляли Новогродівку з РСЗВ «Ураган»: є пошкодження

Окупанти обстріляла Новогродівку. Фото: Новогродівська МВА Окупанти обстріляла Новогродівку. Фото: Новогродівська МВА

Російська армія 2 серпня вкотре атакувала Новогродівку Донецької області. Відомо про пошкодження, інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської обласної військової адміністрації.

«Вранці російські війська обстріляли місто з РСЗВ «Ураган». Пошкоджено адміністративну будівлю, житлові будинки та шкільний автобус», — йдеться у повідомленні.

У відомстві закликали мешканців евакуюватися до безпечніших регіонів. Для отримання детальної інформації щодо евакуації потрібно звертатись за телефоном 050-187-94-75.

Раніше ми писали, що 1 серпня о 23:05 окупаційні війська Росії скинули авіабомбу ФАБ-500 на місто Селидове Донецької області.

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