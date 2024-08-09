Російські окупанти вдарили по шахті на Донеччині, спалахнула пожежа

Російські війська завдали удару по одній з шахт Донецької області. На момент атаки перебували працівники. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.
«Внаслідок ворожого обстрілу території однієї із шахт виникла пожежа. Продукти горіння до шахти не потрапили», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що на момент інциденту у шахті перебувало 8 працівників, ніхто не постраждав.
Станом на зараз пожежу ліквідовано.
Раніше ми писали, що увечері 8 серпня відбувся обстріл міста Селидове на Донеччині.
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