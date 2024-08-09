Российские оккупанты ударили по шахте в Донецкой области, вспыхнул пожар

Российские войска нанесли удар по одной из шахт Донецкой области. На момент атаки находились работники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В результате вражеского обстрела территории одной из шахт возник пожар. Продукты горения в шахту не попали», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на момент инцидента в шахте находились 8 работников, никто не пострадал.



По состоянию на сейчас пожар ликвидирован.



Ранее мы писали, что вечером 8 августа произошел обстрел города Селидово в Донецкой области.