Жителі Мирнограду евакуюються на Полтавщину та Дніпропетровщину

На Донеччині продовжується примусова евакуація сімей з дітьми до безпечніших регіонів України. Зокрема, жителі Мирнограда мають можливість жити на Полтавщині та на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі Мирноградської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що для тих, хто не визначився з місцем майбутнього проживання, організуються групи для евакуації у селі Оржиця (Полтавська область), а також у селі Царичанка (Дніпропетровська область).



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Своєю чергою, начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що з лінії фронту евакуйовано 1839 осіб, у тому числі 126 дітей.



Раніше ми писали, що координаційний штаб з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану через ситуацію з безпекою ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей із трьох населених пунктів Донецької області.