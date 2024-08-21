Росія планує приховану мобілізацію – аналітики BILD

Москві необхідна мобілізація, вважають редактор німецького видання BILD Жанна Плауманн та військовий оглядач Юліан Рьопке. За міжнародними оцінками, з лютого 2022 року загинуло від 110 до 140 тисяч російських військових.

«Прагнення Володимира Путіна збільшити чисельність військ в Україні очевидне: чоловіків залучають високими виплатами, на строковиків чинять тиск, щоб вони підписували контракти», — пишуть автори.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія збільшила чисельність своїх військ в Україні з 400 тис. осіб на початку року до 600 тис. на поточний момент, а до кінця року планує довести цю кількість до 800 тис. військовослужбовців.

Проте кошти, які мають російські регіони для набору контрактників, закінчуються. Назріває масштабна мобілізація. Є припущення, що Путін може використати наступ ЗСУ у Курській області, щоб призвати на службу більше росіян. Щоправда, зробити це, швидше за все, постараються «без офіційного оголошення, таємно», роблять висновок Плауманн та Рьопке.

Раніше повідомлялося, що в Кремлі визнають, що бої в Курській області можуть тривати кілька місяців, тому намагаються переконати росіян у тому, що це так звана «нова нормальність».