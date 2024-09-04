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Масований удар по Україні: ППО збила 29 російських цілей

04 вересня 2024, 11:19

Масований удар по Україні: ППО збила 29 російських цілей

РФ атакувала Україну 4 вересня Фото: Повітряні сили РФ атакувала Україну 4 вересня Фото: Повітряні сили

У ніч на 4 вересня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе, зокрема, було випущено 42 повітряні цілі. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, РФ застосувала аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області, дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря, шість крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області, три крилаті ракети «Іскандер-К» з території окупованого Криму та 29 ударних БПЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська область).

Внаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

- 4 крилаті ракети Х-101;
- 3 крилаті ракети «Іскандер-К»;
- 22 ударні БПЛА «Shahed-131/136.

Крім того, шість ударних безпілотників локально втрачено (імовірно придушено РЕБ), один — відлетів до Білорусі.

Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.

Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.

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