Масований удар по Україні: ППО збила 29 російських цілей

РФ атакувала Україну 4 вересня Фото: Повітряні сили

У ніч на 4 вересня Російська Федерація атакувала Україну за допомогою ракет та ударних дронів-камікадзе, зокрема, було випущено 42 повітряні цілі. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 29 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



Як зазначається, РФ застосувала аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської області, дві крилаті ракети Х-22 з літаків Ту-22М3 з повітряного простору над акваторією Чорного моря, шість крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської області, три крилаті ракети «Іскандер-К» з території окупованого Криму та 29 ударних БПЛА «Shahed-131/136 (райони пусків Курська область).



Внаслідок протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:



- 4 крилаті ракети Х-101;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

- 22 ударні БПЛА «Shahed-131/136.



Крім того, шість ударних безпілотників локально втрачено (імовірно придушено РЕБ), один — відлетів до Білорусі.



Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях.



Раніше ми писали, що внаслідок ракетної атаки російських військ на Кривий Ріг постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.