В Энергоатоме опровергли информацию об аварии на Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС. Фото: sunpp.mk.ua

На Южноукраинской АЭС в Николаевской области не произошло никаких аварий. Об этом сообщил Энергоатом в среду, 4 сентября.

«В работе одного из энергоблоков станции обнаружены замечания, после чего он был разгружен на 33% от номинальной мощности - согласно регламенту из-за наличия замечания. Замечание будет устранено после того, как специалисты Укрэнерго возобновят поврежденные линии и обеспечат возможность выдачи электроэнергии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это событие не связано с проведением ремонтной кампании на станции. Ситуация возникла в результате сложных переходных режимов, произошедших из-за вражеских обстрелов инфраструктуры Укрэнерго. Сообщается, что они сопровождались значительными колебаниями параметров сети (частота, напряжение, ток), к которой были подключены энергоблоки, с отключением от сети.

В Энергоатоме призвали доверять только официальным источникам информации.