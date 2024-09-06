Росіяни пошкодили навчальний заклад у Волноваському районі

Росіяни атакували Велику Новосілку. Фото: пресслужба

Російські війська у п'ятницю, 6 вересня, вдарили по селищу Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



Як зазначають, росіяни обстріляли населений пункт за допомогою КАБ-500.



«Внаслідок чого пошкоджено приміщення Великоновосілківської гімназії з загальноосвітньою школою І ступеня. Інформації про постраждалих не надходило», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що одна людина загинула внаслідок нічного удару по Райгородку Миколаївської громади біля Слов'янська Донецької області.