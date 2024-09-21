Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

ЗСУ вразили два військових арсенали ЗС РФ

21 вересня 2024, 16:30

ЗСУ вразили два військових арсенали ЗС РФ

Сили оборони України завдали удару по РФ. Фото: Генштаб Сили оборони України завдали удару по РФ. Фото: Генштаб

Сили оборони України підтвердили, що вразили два військові російські арсенали в Тихорецьку Краснодарського краю та в районі населеного пункту Октябрський Тверської області. Крім того, атаковано радіолокаційну станцію «Подльот». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Як зазначається, 21 вересня вночі завдано вогневої поразки за арсеналом «Тихорецьк», що у Краснодарському краї. Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є одним з ключових у логістичній системі російських військ.

За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, у тому числі і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі у напрямку арсеналу.

Крім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.

Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.

 Раніше ми писали, що в ніч проти 21 вересня безпілотники завдали удару по складу артилерійських боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.

Також вночі у суботу, 21 вересня, Торопецький район Тверської області також потрапив під обстріл. Так, безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Жовтневому.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Організації
Генштаб ЗСУ
Події
Війна Обстріл

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
20:25
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
19:41
У Горлівці снаряд вибухнув біля під'їзду — є поранені серед місцевих жителів
17:00
У Горлівці вдарили по фурі, яка везла «Зуби дракона». Росія видала це за обстріл «мирних жителів»
16:39
У мережі показали знищення у Новогродівці російського «танку-мангалу» за допомогою дрону
15:40
На окупованій Донеччині природні пожежі знищили житло та майно не менше 70 осіб
11:48
Слідчий комітет РФ визнав, що пропагандиста Рассела Бентлі вбили російські військові в Донецьку
10:13
Росія щорічно планує звозити сотні тисяч тонн сміття на окуповану Луганщину — Лисогор
08:32
Російські війська намагаються просуватися у Гірнику та на захід від Українська Донецької області
08:07
Армія РФ просунулась у Торецьку та біля ще трьох населених пунктів Донецької області — DeepState
23:28
Головне за день: «Сентябрята ЛНР». Удар по геріатричному пансіонату у Сумах
23:10
З луганських дітей в окупації вирішили зробити «сентябрят», «піонерів» та «трудівників»
22:24
«ДНР» показала перших біженців із Курської області — їх розмістили в Маріуполі
21:49
Пушилін у Мінську: Лукашенко ухильно описав «співпрацю» з «ДНР»
21:24
«ДНР»: На окупованій території Донецької області за день постраждали 5 людей
19:35
На окупованій Донеччині 113 шкіл навчають дітей дистанційно
19:15
Пожежі на окупованій території Донецької області: скільки гектарів згоріло
23:00
Головне за день: Удар по арсеналу у Торопці. Армія РФ просунулась в Українську
усі новини
17:46
Російські військові влаштували ДТП у центрі Донецька
16:30
ЗСУ вразили два військових арсенали ЗС РФ
16:03
Удар по Дружківці: продовжується ліквідація наслідків російської атаки
15:29
Горить колишня база ПВК «Вагнера» у РФ
14:25
Селище Райгородок потрапило під російський обстріл: деталі
13:55
Росіяни вранці вдарили по Слов'янську: є пошкодження
13:39
Обстріл Червоного Хреста на Донеччині: прокуратура довела причетність армії РФ
13:04
Україна підготувала три пункти для розмови з РФ у будь-якому форматі — Зеленський
12:43
Війська РФ просунулися біля села у Покровському районі — аналітики
11:57
Дрони атакували ще один склад боєприпасів у Торопецькому районі РФ
11:45
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
10:42
Армія РФ обстріляла Донеччину 31 раз на добу — Філашкін
10:18
БПЛА атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ
09:44
Росіяни обстріляли Покровськ: є «приліт» в об`єкт телекомунікації, західна частина міста знеструмлена
09:23
Окупанти за добу поранили 17 людей у Донецькій області
23:00
Головне за день: Неправда про обстріл Горлівки. Заборона Telegram для держслужбовців та військових
22:47
РНБО: Обмеження на Telegram серед держслужбовців — це рекомендація
22:20
Кабмін направив 21 млн гривень установам, які розміщували переселенців у червні
21:39
Російський дрон атакував машину рятувальників у Донецькій області
21:07
У поліції Луганської області — новий керівник
усі новини
ВІДЕО
Вибух на складі боєприпасів у Краснодарському краї. Кадр із відео БПЛА атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ
21 вересня, 10:18
Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ► Пожежі на Донбасі, «віджимання» житла в окупації — головні події тижня ►
20 вересня, 20:25
Поліція показала кадри евакуації людей похилого віку з Селидового Поліція показала кадри евакуації людей похилого віку з Селидового
20 вересня, 17:32
П'ятиповерховий будинок у Дружківці частково зруйнований внаслідок російського удару. Фото: соцмережі У Дружківській МВА розповіли про наслідки російського удару сьогодні вранці
20 вересня, 13:42
Робота по «Шахедам» мобільними групами. Фото: кадр із відео ЗСУ показали знищення «Шахедів» мобільними групами
19 вересня, 16:40
Наслідки детонації боєприпасів на складі у Торопці Тверської області Росії після удару безпілотників. Фото: РІА Новости Після вибуху на складі боєприпасів у Тверській області РФ госпіталізовано 13 осіб
19 вересня, 14:57
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір