ЗСУ вразили два військових арсенали ЗС РФ

Сили оборони України завдали удару по РФ. Фото: Генштаб

Сили оборони України підтвердили, що вразили два військові російські арсенали в Тихорецьку Краснодарського краю та в районі населеного пункту Октябрський Тверської області. Крім того, атаковано радіолокаційну станцію «Подльот». Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як зазначається, 21 вересня вночі завдано вогневої поразки за арсеналом «Тихорецьк», що у Краснодарському краї. Цей об'єкт входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є одним з ключових у логістичній системі російських військ.



За наявною інформацією, у момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тисячі тонн боєприпасів, у тому числі і з КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Подльот», що виявляла повітряні цілі у напрямку арсеналу.



Крім цього, СБУ завдала удару по 23-му арсеналу Головного артилерійського управління міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський Тверської області.



Фіксуються пожежа та детонація в районах обох військових арсеналів.



Раніше ми писали, що в ніч проти 21 вересня безпілотники завдали удару по складу артилерійських боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.



Також вночі у суботу, 21 вересня, Торопецький район Тверської області також потрапив під обстріл. Так, безпілотники атакували склад боєприпасів у селищі Жовтневому.