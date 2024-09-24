Ситуація для українських військових у Вугледарі Донецької області стала критичною. Карта DeepState

Ситуація навколо міста Вугледар на Донеччині критична і продовжує ускладнюватися. Російські військові намагаються оточити населений пункт, а паралельно з цим, вони його просто рівняють із землею авіабомбами та артилерією. Про це повідомляє аналітичний ресурс DeepState.

«Про сьогоднішні наслідки треба було думати раніше, а тепер уже пізно. Хоча бійці 72 бригади не здаються і, попри все, продовжують виконувати свою роботу», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у мережі з'явилося відео знищення міста російськими військами.

Російські війська штурмують Вугледар і знищують місто https://t.co/ALOQRgLaJn pic.twitter.com/R4Nyepq7oY — Новини Донбасу (@novostidnua) September 24, 2024

Американське видання Forbes пише, що під загрозою оточення у Вугледарі опинилася українська бригада чисельністю близько 2 тисяч осіб.

У свою чергу, боєць українського батальйону «Айдар» Стас Бунятов у своєму телеграм-каналі підтвердив, що російські військові «проникли на околиці самого Вугледара».

Канал «Офіцер», який ведеться від імені лейтенанта ЗСУ із позивним «Алекс», також написав, що російські військові «змогли зайти на крайні вулиці Вугледара».

Український блогер Сергій Стерненко, у свою чергу, повідомив, що ситуація у місті є критичною. Він припустив, що найближчими днями Росія захопить місто.

Напередодні британська газета Financial Times повідомила, що Росія змінила тактику на Донеччині. Російська армія сповільнила своє просування до Покровська і намагається обійти українські позиції з півдня — в районі Вугледара та Курахового, пише газета. Бої за це місто точаться з лютого 2022 року, в ньому зруйновано майже всі будівлі. До війни у місті жили близько 15 тисяч людей.

Очікується, що російська армія може взяти Вугледар уже найближчими тижнями, повідомив виданню заступник командира 72-ї української механізованої бригади.