Російські війська сьогодні вдень, 6 жовтня, атакували авіабомбами район міської ради у Костянтинівці. В результаті багато руйнувань, одна людина загинула та двоє поранені.
Авіація РФ скинула на місто три авіабомби «КАБ-250» з УМПК, повідомляє прокуратура.
Судячи з опублікованих кадрів, пошкоджено будівлю міської ради. Також пошкоджено дві багатоповерхівки, магазин, кав'ярню, банк, пошту та лінію електропередач, зазначає Донецька ОВА.
Загинув 48-річний городянин. 22-річний чоловік та 31-річна жінка отримали травми та осколкові поранення.
Наслідки удару по Костянтинівці: є загиблий і поранені, пошкоджено міськраду https://t.co/cfcjW566Z2 pic.twitter.com/v0TUulEjiZ— Новини Донбасу (@novostidnua) October 6, 2024
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