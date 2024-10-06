Наслідки удару по Костянтинівці: є загиблий і поранені, пошкоджено міськраду

У Костянтинівці ударом пошкоджено будівлю міськради. Фото: ОВА

Російські війська сьогодні вдень, 6 жовтня, атакували авіабомбами район міської ради у Костянтинівці. В результаті багато руйнувань, одна людина загинула та двоє поранені.



Авіація РФ скинула на місто три авіабомби «КАБ-250» з УМПК, повідомляє прокуратура.



Судячи з опублікованих кадрів, пошкоджено будівлю міської ради. Також пошкоджено дві багатоповерхівки, магазин, кав'ярню, банк, пошту та лінію електропередач, зазначає Донецька ОВА.



Загинув 48-річний городянин. 22-річний чоловік та 31-річна жінка отримали травми та осколкові поранення.