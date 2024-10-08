РФ сбросила на Константиновку авиабомбу: двое людей ранены

Во вторник, 8 октября, российская армия нанесла удар бомбой по Константиновке Донецкой области. Есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе Константиновской городской военной администрации.



«8 октября в 10:23 российский агрессор нанес авиаудар управляемой авиационной бомбой по городу», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что в результате атаки повреждены инфраструктурные объекты и гаражный кооператив. Кроме того, двое людей получили ранения.



Ранее мы писали, что утром 8 октября россияне атаковали Цукурино.