Одна людина загинула і одна постраждала внаслідок атак окупантів на Донеччині

Село Новоселидівка Покровського району та селище Ямпіль Краматорського району потрапили під російський обстріл 10 жовтня. Відомо про одного загиблого та одного постраждалого. Про це заявила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє Суспільне Донбас.



«Внаслідок ранкового обстрілу Новоселидівки, що в Покровському районі, загинув 44-річний чоловік», — зазначила вона.



Крім того, за словами Мєдвєдєвої, росіяни вдарили по селищу Ямпіль близько 11:14, внаслідок атаки 58-річний мешканець отримав поранення.



За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.





Раніше ми писали, що внаслідок обстрілу FPV-дроном у Покровську 9 жовтня пошкоджено приватний будинок у житловому секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.