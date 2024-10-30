ППО України збила 33 із 62 російських БпЛА

ППО України збило 33 з 62 російських дронів. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 30 жовтня 2024 року РФ завдала удару ракетою невстановленого типу з Білгородської області по приватному сектору в Сумській області, також атакувала Україну 62 ударними БпЛА. Про атаку повідомило командування Повітряних Сил ЗСУ.



«Станом на 07.00 підтверджено збиття 33 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях», - заявили у ПС ЗСУ.



Наголошується, що 25 безпілотників локально втрачено. Раніше РФ запустила по Україні 100 дронів.



Нагадаємо, у Солом'янському районі Києва уламки дрона поранили дев'ять осіб.