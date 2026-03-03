Російські війська атакували енергетику у Донецькій області: частина жителів залишилася без світла

Армія РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок атаки є нові знеструмлення у регіоні.



«Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів», – заявили в компанії.

Нагадаємо, що 2 березня російські війська вдарили по центру міста Дружківка на Донеччині, внаслідок чого чотири людини загинули, ще 13 – отримали поранення.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко